‘Hij zal voor Ajax ongetwijfeld de grootste uitdaging vormen!’

Ajax neemt het donderdagavond in eigen huis op tegen Schalke 04 voor een plek bij de laatste vier in de Europa League. Voetbalzone-verslaggever Justus Dingemanse zocht contact met zijn collega’s van het Duitse sportkanaal SPOX.com om wat meer te horen over wie de Amsterdammers donderdagavond nou precies op bezoek krijgen.

In wat voor systeem en met welke spelers zal Schalke aan de aftrap verschijnen?

“Na vijf maanden in een 3-5-2 opstelling gespeeld te hebben, is coach Markus Weinzierl teruggeschakeld naar de 4-2-3-1 waar hij in het begin van het seizoen mee speelde. Sinds deze omschakeling werd nog maar één van de zeven gespeelde wedstrijden verloren (3-0 tegen Werder Bremen). Tegen Ajax zal vermoedelijk Ralf Fährmann als keeper beginnen, Sead Kolasinac als linksback en Thilo Kehrer aan de rechterzijde. Het centrale duo wordt normaliter gevormd door Matija Nastasic en Benedikt Höwedes, met daarvoor Nabil Bentaleb en Leon Goretzka.

De drie aanvallende middenvelders zijn waarschijnlijk Daniel Caligiuri, Max Meyer en, door de blessure van Eric Maxim Choupo-Moting, de van Sevilla geleende Yevhen Konoplyanka. In de punt van de aanval staat Guido Burgstaller. Dat is in ieder geval normaal gesproken de favoriete formatie van Weinzierl, maar hij kan variëren op de backposities. Zo is aan de rechterkant in plaats van Kehrer ook Coke of Caligiuri een optie. In dat laatste geval zou Alessandro Schöpf op de vleugel kunnen beginnen. Breel Embolo, Naldo en Baba Abdul Rahman zijn er wegens blessures in ieder geval nog niet bij.”

Wat is de kracht van dit team?

“Een van de belangrijkste eigenschappen is de breedte van deze selectie. Vrijwel iedere speler kan vervangen worden zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Als bijvoorbeeld Bentaleb of Goretzka niet in vorm is, kunnen Johannes Geis en Benjamin Stambouli die posities prima invullen. Hetzelfde geldt voor de andere plekken in het elftal. Daarnaast is het kanscreërende vermogen van de backs en middenvelders een belangrijke kracht, daar zal Ajax negentig minuten lang alert op moeten zijn. Zowel Schöpf, Bentaleb als Goretzka scoorde reeds zeven keer dit seizoen en Konoplyanka staat op zes, maar de grootste uitdaging voor de Amsterdammers zal Burgstaller zijn.

De Oostenrijkse aanvaller is in januari bij het team gekomen en direct een trefzekere spits gebleken. Hij heeft acht doelpunten in zeventien wedstrijden gemaakt en twee assists gegeven. Tot slot kan ook keeper Fährmann uitgroeien tot een belangrijke steunpilaar in het tweeluik. De 28-jarige Duitser heeft tot dusver een aantal spectaculaire reddingen laten zien.”

Waar liggen de kansen voor Ajax?

“Hoewel de meeste vleugelverdedigers in de selectie grote aanvallende kwaliteiten hebben, zijn ze verdedigend kwetsbaar en ligt het risico van een flinke fout altijd op de loer. De blessure van Coke dit seizoen gaf op dat gebied flinke problemen voor het team. Ook centrale verdediger Nastasic lijkt de laatste tijd behoorlijk uit vorm. Hoewel Schalke verdedigend gezien de boel goed op orde heeft bij standaardsituaties, is het aanvallend gezien beperkt. Met Naldo geblesseerd en Huntelaar op de bank heeft het team geen geweldige kopper in het veld. Sterker nog: in de Bundesliga viel tot dusver slechts één doelpunt uit een corner of vrije trap.

Het creëren van kansen is voor de club uit Gelsenkirchen geen probleem, maar ze opwaarderen tot doelpunten blijf een zorgenkindje. Van de 359 schoten waren er slechts 113 op doel en op het gebied van efficiëntie staan ze op een twaalfde plek in vergelijking met de rest van de Bundesliga. In 28 duels scoorden ze 37 doelpunten en het is een seizoen met ups en downs geweest. Na vijf wedstrijden stonden ze stijf onderaan en klommen vervolgens op naar de achtste plek. Na teruggezakt te zijn naar plek dertien staan ze nu inmiddels weer tiende. Ze zijn niet constant en het is altijd weer een verrassing welk gezicht de ploeg laat zien."

Welke speler zal Ajax specifiek in de gaten moeten houden?

“Naast Burgstaller is Kehrer de snel rijzende ster van de selectie. De twintigjarige linksback kwam in 2012 over van VfB Stuttgart en werd halverwege vorig seizoen gepromoveerd naar de eerste selectie. Hij maakte destijds echter alleen kort zijn debuut tegen VfL Wolfsburg en kwam verder niet in actie. In de eerste ronde van UEFA Youth League was hij aanvoerder in de verloren duels tegen Ajax (2-3 en 0-2). Zijn echte doorbraak volgde dit seizoen en hij heeft zich langzaam in de basis geknokt. Naast de nodige competitiewedstrijden heeft hij inmiddels ook een bekerduel en zeven duels in de Europa League op zijn naam staan.

Hoewel zijn favoriete positie centraal achterin is, kan hij ook als back spelen en gaf hij tot dusver twee assists en maakte een doelpunt tegen Borussia Dortmund. In tegenstelling tot de andere backs zal hij zich voor die positie aanvallend nog wel verder moeten ontwikkelen en dan met name op het gebied van voorzetten. Met zijn verdedigende kwaliteiten zit het wel snor, alleen moet hij nog beter worden in zijn luchtduels. Ondanks zijn 1.86 meter lengte won hij er namelijk gemiddeld slechts één op de drie. Los van deze verbeteringen is hij wel echt aan het doorbreken en een van de meest getalenteerde jongens van Schalke; echt een speler om in de gaten te houden.”

Dan nog even voor onze beeldvorming: hoe staat het met Klaas-Jan Huntelaar?

“Na zeven jaar lijkt het erop dat de tijd van Huntelaar bij Schalke op zijn eind loopt. De 33-jarige aanvaller was een vaste waarde, maar aan het begin van het seizoen miste hij veertien wedstrijden door ziekte en blessures. Toen hij weer fit was, hoopte hij de positie van eerste spits weer in te nemen, maar toen had Burgstaller zijn visitekaartje reeds afgegeven. Daardoor is hij in 2017 tot dusver slechts eenmaal aan de aftrap verschenen; in de tweede EL-wedstrijd tegen PAOK Saloniki.

Een andere reden voor het passeren van Huntelaar is de nieuwe speelstijl onder Weinzierl. De coach werkt liever met technische spitsen in plaats van een pure afmaker. Desalniettemin slaat de trainer zijn kwaliteiten voor de goal en in lucht nog steeds hoog aan. Aan het eind van dit seizoen loopt Huntelaar uit zijn contract en gesprekken over verlenging zijn gestaakt tijdens zijn blessure. In de kranten wordt al langere tijd gespeculeerd over een terugkeer naar Ajax. Zelf zei hij daar afgelopen zaterdag nog over: Alles is mogelijk. Ik en mijn familie zijn grote fans van Ajax! Ook Marc Overmars heeft gezegd dat hij altijd een optie is en dat ze zijn situatie in de gaten houden.”