‘Er staan nu spelers bij Barcelona op het veld die het shirt niet waard zijn’

Barcelona verloor dinsdagavond opnieuw met ruime cijfers in de Champions League. Juventus was in Turijn met 3-0 te sterk en Rio Ferdinand heeft forse kritiek op het huidige elftal van de Catalanen. De Engelsman denkt dan ook niet dat Juventus deze voorsprong nog weg gaat geven.

In de vorige ronde verloor Barcelona met 4-0 op bezoek bij Paris Saint-Germain, maar plaatste het zich dankzij een 6-1 overwinning in eigen huis voor de kwartfinale. “Ze zijn de laatste keer goed weggekomen, maar dat zie ik nu niet gebeuren. Juventus heeft veel meer ervaring dan Paris Saint-Germain. Ze spelen met heel veel vertrouwen en hebben een aantal goede spelers. Juventus was fantastisch”, zegt Ferdinand tegenover BT Sport.

“Barcelona heeft enkele nieuwe spelers nodig. Er staan nu enkele spelers in de basis die drie jaar geleden absoluut niet hadden gespeeld. Dat zijn er teveel om op te noemen, er staan nu spelers bij Barcelona op het veld die het shirt niet waard zijn zoals ze nu spelen”, gaat de oud-verdediger van onder meer Manchester United verder. “Het gaat om de spelers die de bal bij de voorste drie moeten krijgen. Dat lukt niet omdat het niet snel genoeg gaat. Niemand kan individueel verdedigen en collectief verdedigen lukt al helemaal niet. Het lijkt ook alsof ze geen idee hebben hoe ze druk moeten zetten.”