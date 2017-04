‘Als ik was gebleven, hadden Ronaldo en Robben samengespeeld’

Voor Arjen Robben betekent het treffen tussen Bayern München en Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League een weerzien met zijn oude club. In 2009 liet de Koninklijke de aanvaller naar Bayern München vertrekken en dat vindt oud-voorzitter Ramón Calderón nog steeds erg spijtig.

“Ik had hem nooit laten gaan. Nu is hij gelukkig in München. Ik weet dat hij het daar naar zijn zin heeft en geliefd is bij de fans. Dat verdient hij ook”, zegt Calderón in gesprek met BILD. In 2007 tekende Robben in Madrid, maar hij had destijds al voor Bayern München kunnen kiezen. Real Madrid moest tot het uiterste gaan om de aanvaller binnen te halen. “Dat kwam niet doordat Chelsea hem niet wilde laten gaan. Maar door Bayern, dat met ons een strijd voerde om hem.”

Calderón werd in 2009 opgevolgd door Florentino Pérez, die Robben uiteindelijk liet gaan. “We hadden grote plannen met hem. Zeker in samenwerking met Cristiano Ronaldo, die in 2009 kwam. Dat zijn twee van de beste spelers ter wereld. Jammer, maar helaas! Als ik was gebleven, hadden ze samengespeeld.”