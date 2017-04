Ajax scherpt maatregelen niet aan: ‘Dreiging is niet anders geworden’

Bij Ajax kwamen de beelden van de ontploffing bij de spelersbus van Borussia Dortmund dinsdagavond, net als in de gehele voetbalwereld, hard binnen. De nummer twee van de Eredivisie staat zelf donderdag in de eigen Amsterdam ArenA tegenover Schalke 04 in de Europa League en heeft voor die wedstrijd al de nodige maatregelen getroffen. Daar hebben de gebeurtenissen in Dortmund verder geen invloed op.

“Want het dreigingsniveau is op dit moment niet anders dan de laatste maanden”, laat een woordvoerder van de club weten aan het ANP. “We weten nu nog niet uit welke hoek die aanslag komt. Maar ongeacht wie hier voor verantwoordelijk is, we vinden het vreselijk voor iedereen die in de bus zat, hun familie en vrienden. En natuurlijk ook voor de mensen die in het stadion zaten en er misschien vanavond niet bij kunnen zijn.”

De club gaat er echter van uit dat de huidige maatregelen die zijn getroffen, afdoende zullen zijn: “Maar wat betreft veiligheid houden wij ons nog aan de huidige richtlijnen.” Ajax trapt donderdagavond om 21.05 af tegen Schalke. De return in Gelsenkirchen staat een week later op het programma.