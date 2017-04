‘Iedereen lachte me uit en zei: ‘Hij kan niet van Juventus naar Arsenal komen’’

Het blijft voorlopig nog steeds onduidelijk of Arsène Wenger zijn aflopende contract bij Arsenal gaat verlengen. Door de tegenvallende resultaten wordt de kritiek op de Fransman steeds heviger. Als het aan Stewart Robson ligt, is Massimiliano Allegri volgend seizoen de manager bij the Gunners.

“Ik roep al zeven of acht jaar dat Wenger moet vertrekken bij Arsenal. Er is een artikel geschreven op 14 april 2008 waarin ik dat exact zeg. Ik ben niet van mening veranderd in de tussentijd”, zegt de oud-middenvelder van Arsenal in gesprek met talkSPORT. Volgens Robson had de club in het verleden al voor Antonio Conte moeten gaan.

“Ik had alle wedstrijden van Juventus gezien en hij is de beste trainer van Europa. Maar iedereen lachte me uit en zei: Nee, hij kan niet van Juventus naar Arsenal komen”, vervolgt Robson zijn verhaal. “Nu zou ik Wenger ontslaan en Massimiliano Allegri van Juventus halen. Hij heeft het na Conte heel goed gedaan daar en ik denk dat hij heel goed bij Arsenal past.”