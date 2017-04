Huntelaar: ‘Normaal gesproken hebben wij een klein voordeel’

Het contract van Klaas-Jan Huntelaar bij Schalke 04 loopt komende zomer af. De 33-jarige aanvaller werd al diverse keren gelinkt aan Ajax, waar hij tussen 2006 en 2008 speelde. In meerdere opzichten is de kwartfinale van de Europa League tussen Ajax en Schalke dus bijzonder voor Huntelaar.

“Het is inderdaad wel een aparte situatie, maar het is te vroeg om nu te speculeren. Laten we het maar even bij de feiten houden. Ik zit hier nu zeven jaar en dien mijn contract uit. Ik heb het hier naar mijn zin, maar zoals de situatie nu is, is het wel even schakelen”, zegt Huntelaar over de speculaties in gesprek met Ajax Life. “Ik ben helemaal fit, train al een poos mee, maar moet nu wachten op mijn minuten. Ik ben er al een tijdje klaar voor.”

Huntelaar verwacht dat zijn huidige club een klein voordeel heeft ten opzichte van Ajax. “Normaal gesproken denk ik dat wij een klein voordeel hebben. We spelen in een betere competitie en kunnen daardoor meer wedstrijden op een hoger niveau spelen”, stelt de spits “We hebben als ploeg meer ervaring, al hebben we ook wel wat jonge spelers. Dat laatste kun je denk ik tegen elkaar wegstrepen. Wat mezelf betreft, laat ik alles gewoon over me heen komen. Ik focus me op de wedstrijd, maar probeer er ook van te genieten.”