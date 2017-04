‘Dat is niet mijn schuld, ik heb Messi al tien jaar niet meer gesproken’

Mauro Icardi is al jaren een van de absolute blikvangers in de Serie A en de aanvaller neemt Internazionale ook dit seizoen weer regelmatig op sleeptouw. Van een doorbraak bij de Argentijnse nationale ploeg wil het echter nog niet komen en dat zou (deels) vanwege zijn slechte relatie met Maxi López zijn. Die laatste was eerst getrouwd met Wanda Nara, waarna zij vervolgens voor Icardi koos.

López zelf zegt echter geen rol te spelen bij het selectiebeleid bij los Albicelestes: “Ik ben woest vanwege mijn kinderen en ik ben woest omdat mensen zeggen dat Icardi niet wordt geselecteerd omdat ik vrienden ben met Lionel Messi en Javier Mascherano. Ik ben sinds 2007, toen ik voor Mallorca speelde, niet meer in Barcelona geweest. Ik heb Messi, Masche en Andrés Iniesta al tien jaar niet meer gesproken”, vertelt de oud-spits van Barça aan Radio La Red.

“Ik probeer een voorbeeld te zijn voor mijn kinderen. Als ik Icardi nooit iets heb aangedaan, is dat alleen maar omdat mijn kinderen er de volgende dag onder zouden lijden”, gaat de aanvaller, die tegenwoordig voor Torino speelt, verder. Diego Maradona, die Icardi al een aantal keer publiekelijk heeft aangevallen, lijkt in ieder geval aan de kant van López te staan: “Wat Maradona zegt is wat mij betreft heilig. Verraders zouden niet moeten worden opgeroepen voor de nationale ploeg. Icardi was een ploeggenoot, ik heb hem altijd de hand geschud.”