Robben: ‘Die resultaten tellen niet meer, we hebben hen ook verslagen’

Arjen Robben treft woensdagavond zijn oude club Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League en voor de Oranje-international is het niet het eerste weerzien met de Koninklijke. Hoewel de Spanjaarden in 2014 met ruime cijfers te sterk waren voor Bayern München, denkt Robben niet dat zijn ploeg te veel waarde moet hechten aan die resultaten.