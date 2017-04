‘Liverpool vroeg ouders te liegen over illegaal benaderen jeugdspeler’

Liverpool kreeg onlangs een forse straf voor het illegaal benaderen van een jeugdspeler van Stoke City. The Reds mogen een jaar lang geen jeugdspelers van andere Engelse clubs overnemen en kregen een boete van 100.000 pond, omgerekend zo’n 118.000 euro. De Daily Telegraph onthult nu dat de club nog zijn best heeft gedaan om niet tegen de lamp te lopen.

De club vroeg of de ouders van de elfjarige jongen konden liegen tegen de onderzoekers van de Premier League. Liverpool had hem geprobeerd over te halen naar Liverpool te komen met buitenlandse trips, een salaris, een reiskostenvergoeding en het vergoeden van zijn schoolkosten. Volgens de Engelse krant zitten de ouders nu nog met een enorme schuld.

De jongen mag niet bij een andere club gaan voetballen totdat er 49.000 pond, omgerekend zo’n 58.0000 euro, is betaald aan Stoke City. Liverpool mag nu een jaar geen jeugdspelers van andere Engelse clubs binnenhalen. Overigens mag het wel jeugdspelers van buitenlandse clubs overnemen.