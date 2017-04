‘Onder De Boer kreeg ik niet echt een kans om centraal achterin te spelen’

Onder Peter Bosz is Nick Viergever een vaste waarde in het hart van de defensie. Dit seizoen vormt hij met Davinson Sanchéz het centrale duo van de Amsterdammers. “Onder Frank de Boer kreeg ik niet echt een kans om centraal achterin te spelen. Nu wel”, zegt Viergever in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Centrale verdediger, dat is echt mijn plek. Incidenteel ook linksback. Davinson en ik voelen elkaar goed aan. Hij is een andere verdediger dan wij gewend zijn in Nederland. Als hij hier was opgeleid, hadden ze in de jeugd misschien wel twijfels gehad. Omdat wij complete verdedigers willen. Snap je wat ik bedoel? Davinson is geweldig. Zo sterk. En ik geniet van hoe hij voetbal beleeft: echt alles moet wijken”, zegt Viergever over zijn collega in het hart van de defensie.

Komende donderdag wacht voor Ajax de eerste wedstrijd tegen Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League. “Van de acht ploegen die nu nog over zijn, steken Manchester United en Olympique Lyon er bovenuit. Verder is iedereen aan elkaar gewaagd”, stelt de verdediger, die met AZ eerder deze fase van de Europa League bereikte. “Met AZ speelden we in die tijd van de kwartfinaleplaatsen alle wedstrijden met een vaste kern van twaalf, dertien spelers. Bij Ajax hebben we nu een bredere groep. Daarom ben ik overtuigd dat we door kunnen gaan.”