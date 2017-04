‘Minimale kans op extra Champions League-ticket voor Eredivisie’

Theoretisch gezien kunnen er volgend seizoen drie clubs uit Nederland deelnemen aan de Champions League, zo meldt De Telegraaf. Als Ajax de Europa League wint, dan stroomt die ploeg sowieso in de groepsfase van het miljoenenbal in.

De Amsterdammers nemen het donderdag in de kwartfinale van de Europa League op tegen Schalke 04 en als zij alle rondes overleven én de finale winnen, zijn zij dus verzekerd van een plekje in het meest prestigieuze clubtoernooi van Europa. PSV en Feyenoord strijden dan om het overige ticket, voor de voorronde van de Champions League.

Echter: als Ajax in de Eredivisie nog afzakt naar de derde plaats, dan is er nog één extra CL-ticket te verdelen. De kampioen van de hoogste afdeling van Nederland gaat immers, voor de laatste keer, direct het kampioenenbal in en de nummer twee speelt voorronden. De huidige voorsprong van Ajax op nummer drie PSV bedraagt vier punten.