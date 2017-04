‘Dybala is goed genoeg om bij ’s werelds beste drie spelers te horen’

Paulo Dybala kroonde zich dinsdagavond tot de matchwinner, want de aanvaller van Juventus scoorde in de Champions League-thuiswedstrijd tegen Barcelona twee keer (3-0). Na afloop ging het ook vaak over de vergelijkingen tussen Dybala en Lionel Messi, maar daar wilde de 23-jarige Argentijn niets van weten.

“Messi is Messi. Messi is de speler die voor Barcelona speelt. Ik ben Paulo”, aldus de linkspoot, die tevens werd geconfronteerd met de vermeende belangstelling van Barcelona voor zijn persoon. “Ik ben erg gelukkig bij Juventus en ben dicht bij een contractverlenging. De mensen zijn erg trots op mij en ik ga proberen om de fans nog meer plezier te bezorgen.”

Gianluigi Buffon sprak na afloop met Mediaset en stak zijn bewondering voor Dybala niet onder stoelen of banken: “Hij is de afgelopen twee jaar enorm gegroeid. Hij is goed genoeg om bij de beste vijf spelers van de wereld te horen en misschien zelfs de beste drie. Hij moet dat natuurlijk wel iedere keer weer bewijzen.”