Sánchez erkent: ‘Barcelona? Dat voelt als een grote eer’

Davinson Sánchez kon in de zomer de overstap maken naar Barcelona, maar had geen zin om in het tweede elftal te beginnen en koos daarom voor Ajax. De centrale verdediger doet het daar zo goed dat hij alweer gelinkt wordt aan Barcelona.

De twintigjarige Colombiaan houdt zich daar echter niet mee bezig, zo vertelt hij in een interview met Voetbal International: “Tja, Barcelona. Dat zo'n club met je in verband wordt gebracht, dat voelt als een grote eer. Toch houd ik me er verder totaal niet mee bezig. Ajax staat voorop, helemaal in deze drukke weken.”

Ajax maakte in juni melding van de komst van Sánchez, die voor vijf miljoen euro werd overgenomen van Atlético Nacional. De stopper speelde tot dusverre 37 wedstrijden in het eerste elftal van de Amsterdammers en daarin maakte hij vijf doelpunten. Sánchez’ contract loopt nog tot medio 2021 door.