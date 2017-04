‘KNVB hakt knoop door en zet streep door naam van Sampaoli’

Jorge Sampaoli wordt definitief niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, zo meldt het Algemeen Dagblad. De KNVB informeerde naar de trainer, maar heeft om diverse redenen besloten om af te zien van de Argentijn.

Sampaoli heeft bij Sevilla nog een contract tot de zomer van 2018 en daarin staat volgens ESPN een gelimiteerde transfersom van anderhalf miljoen euro. Dat is niet het enige struikelblok, want de KNVB wil ook graag een coach aanstellen die de Engelse taal machtig is en aangezien de 57-jarige Sampaoli die taal níet spreekt, wordt communiceren lastig.

De krant concludeert dat de zoektocht van de KNVB naar een bondscoach ‘moeizaam’ verloopt en dat men nog altijd hoopt op namen als Louis van Gaal en Frank de Boer, maar die twee hebben al laten weten geen interesse te hebben in de job. Overigens lijkt het erop dat Sampaoli eerdaags als opvolger van Edgardo Bauza aan de slag gaat bij Argentinië.