‘Topfunctie bij Arsenal lonkt voor Marc Overmars’

Arsenal wil vanaf komend seizoen een directeur voetbalzaken aanstellen die zich niet alleen gaat bemoeien met transfers, maar ook met de rest van het beleid van de club. Voor die functie is Marc Overmars de topkandidaat, zo weet de Daily Mail te melden.

De directeur spelerszaken moet concurreren met onder anderen Michael Zorc van Borussia Dortmund, maar schijnt wel een streepje voor te hebben op de Duitser. De 44-jarige Overmars zit sinds de zomer van 2012 in het bestuur van Ajax en speelde van 1992 tot 1997 voor Arsenal. In die periode kwam hij tot 33 doelpunten in 124 officiële wedstrijden.

Het is onduidelijk in hoeverre Overmars openstaat voor een overstap naar Arsenal, maar de club uit Londen zal, mocht men Overmars écht willen hebben, wel diens tot medio 2020 doorlopende contract moeten afkopen. Overmars verdient in Amsterdam jaarlijks drie ton bruto en dat bedrag kan door variabelen nog verder oplopen, al zal hij in Engeland vermoedelijk nog meer kunnen verdienen.