‘We gaan uit van een gerichte aanslag op de selectie van Dortmund’

De drie explosies die dinsdagavond afgingen bij de spelersbus van Borussia Dortmund, betroffen een ‘gerichte aanslag’ op de selectie van de Bundesliga-club, zo heeft een politiewoordvoerder op een persconferentie laten weten. “Daar mogen we in ieder geval wel vanuit gaan.”

De wedstrijd tussen Dortmund en AS Monaco wordt woensdagavond ingehaald en de politie is al bezig met extra veiligheidsmaatregelen, zo vertelde Gregor Lange tijdens de persbijeenkomst: “We willen de voetbalclub, de brandweer en alle anderen bedanken voor hun professionaliteit. De bezoekers in het stadion reageerden ook erg rustig; dat heeft de situatie voor ons vergemakkelijkt.”

FOTOSPECIAL | Verslagenheid, angst en teleurstelling, maar zeker ook verbroedering in en rondom het stadion van Borussia Dortmund! ❤️ Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 11 april 2017

“Voor morgen bereiden we uiteraard een grote politieoperatie voor”, aldus de zegsman, die er nog aan toevoegde dat de politie bij de spelersbus een brief heeft gevonden die mogelijk afkomstig is van (een van) de dader(s). "Daarin konden we lezen dat iemand de verantwoordelijkheid voor de aanval had opgeëist. Meer kan ik daar niet over zeggen."

De politie gaat in de nacht op woensdag verder met controleren: "We hebben speurhonden en drones ingezet. We hebben in de omgeving van de spelersbus nog wel een explosief gevonden dat níet is afgegaan; het was bevestigd in een pop. Daar leek het op. We hebben er in ieder geval alles aan gedaan om de veiligheid van iedereen te waarborgen. In dit stadium van het onderzoek is uiteraard nog niet duidelijk wat het motief was voor deze aanslag."