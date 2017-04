Luis Enrique trekt boetekleed aan: ‘Ik ben daar niet in geslaagd’

Barcelona leed dinsdagavond een pijnlijke 3-0 nederlaag tegen Juventus en staat daardoor op de drempel van uitschakeling in de Champions League. De Catalanen hebben nu voor het eerst sinds oktober 2000 in ten minste twee opeenvolgende Champions League-uitwedstrijden drie treffers om de oren gekregen.

Luis Enrique sprak na afloop van een ‘moeilijke eerste helft’: “De tweede helft was een stuk beter, maar als je het zo weggeeft als voor de rust, dan krijg je het natuurlijk moeilijk. Als coach doe je alles om het team te helpen en om de spelers voor te bereiden, maar daar ben ik kennelijk niet in geslaagd. We moeten ons verbeteren, van de fouten leren, goed analyseren en kijken wat we allemaal verkeerd hebben gedaan.”

“Dit is al de tweede keer dat dit gebeurd is”, doelde de coach op de eerdere nederlaag tegen Paris Saint-Germain. “Het is moeilijk om nu aan een comeback te denken, maar we gaan proberen om ons te herpakken en om een goede prestatie af te leveren in de return.” Luis Enrique wilde ten slotte geen schuldige(n) aanwijzen voor de nederlaag: “Dat is niet goed. Want het is een nederlaag voor het hele team, te beginnen bij de trainer.”