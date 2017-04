Dybala slacht Barcelona: ‘Als kind wilde ik dit al meemaken’

Paulo Dybala groeide dinsdagavond uit tot de man van de wedstrijd. De aanvaller uit Argentinië nam twee van de drie doelpunten tegen Barcelona voor zijn rekening (3-0) en stond na afloop met een grote glimlach de verslaggever van Mediaset te woord.

Dybala werd na Balbo (Fiorentina, 1999) en Ángel Di María (Paris Saint-Germain, 2017) de derde Argentijn die in de Champions League een dubbelslag heeft weten te maken tegen Barcelona. “Ik denk dat we een geweldige prestatie hebben afgeleverd. We hebben de meeste kansen benut en nemen nu een positief resultaat mee naar het Camp Nou”, zei hij.

“Ik ben erg gelukkig. Ik ben erg gelukkig omdat ik als kind al deze momenten wilde meemaken en dat is mij vandaag gewoon gelukt. We zijn nu allemaal erg blij en hebben veel vertrouwen. Dat is belangrijk om verder te gaan en om onze doelstellingen te behalen. We kunnen niet op onze lauweren rusten, maar weten dat we er goed voor staan”, besloot Dybala.