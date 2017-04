Gemeente onverbiddelijk: Twente moet supportershome jaar sluiten

De inval die de politie vorige week deed in het supportershome van FC Twente tijdens de wedstrijd tegen PSV krijgt een vervelend staartje voor Vak-P. De supportersgroepering laat dinsdag via Facebook weten dat de gemeente Enschede heeft besloten tot sluiting van het supportershome voor de duur van minimaal twaalf maanden.

Aanleiding voor de inval was de vermeende drugshandel in het supportershome, waarbij twee motorclubs betrokken zouden zijn. Vak-P gaf in een eerdere verklaring reeds te kennen zich niet te herkennen in de aantijgingen, maar de harde kern van Twente is nu dus alsnog gestraft door de gemeente.

Vak-P heeft in een verklaring echter laten weten zich niet zonder meer neer te leggen bij de straf. "Middels de allereerste communicatie vanuit de gemeente richting Vak-P, hebben wij via een aangetekende brief kennis genomen van het feit dat ons home voor minimaal 12 maanden gesloten wordt. Uiteraard gaan wij hier niet mee akkoord en houden wij jullie op de hoogte over eventuele vervolgstappen."