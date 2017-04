Barcelona krijgt pak slaag van Juventus en lijkt uitgeschakeld

Barcelona lijkt plaatsing voor de halve finale van de Champions League uit het hoofd te kunnen zetten. De Catalanen gingen afgelopen zaterdag in de competitie onderuit bij Málaga en waren dit keer niet opgewassen tegen Juventus: 3-0. Paulo Dybala scoorde twee keer en werd daarmee na Balbo (Fiorentina, 1999) en Ángel Di María (Paris Saint-Germain, 2017) de derde Argentijn die in de Champions League een dubbelslag heeft weten te maken tegen Barcelona.

In de negen keer dat Juventus en Barcelona al tegen elkaar speelden, won Juventus vier en Barcelona drie keer. De Oude Dame voegde daar dinsdag dus een vijfde zege aan toe en de basis voor die overwinning werd in de eerste helft gelegd, want bij rust keek de thuisploeg tegen een 2-0 voorsprong aan. Paulo Dybala opende na zeven minuten de score, nadat Gonzalo Higuaín al een goede mogelijkheid had laten liggen. De Argentijn ontving de bal in het strafschopgebied van Juan Cuadrado, kon naar zijn linker kappen en liet doelman Marc-André ter Stegen met een krullend schot in de verre hoek kansloos. Barcelona slaagde er maar niet in om een opening in de vijandelijke defensie te vinden, tot minuut 21.



Lionel Messi leek een assist te verzorgen op Andrés Iniesta , maar de middenvelder stuitte in de eerste helft op Gianluigi Buffon.

Andrés Iniesta werd na een verbluffende steekpass van Lionel Messi vrij voor Gianluigi Buffon gezet, maar de doelman redde met één hand. Die misser kwam Barcelona duur te staan, want één minuut later knalde Dybala zijn tweede van de avond tegen de touwen na een voorzet van Mario Mandzukic. Barcelona domineerde het balbezit, maar kwam dus niet veel verder dan die ene goede kans voor Iniesta. Messi scoorde nog wel, maar zag die treffer afgekeurd worden omdat er sprake was van buitenspel. Aan de andere kant deden Miralem Pjanic en Higuaín nog pogingen om er 3-0 van te maken, maar tot de rust zou er niet meer worden gescoord in het Juventus Stadion.

In de tweede helft viel die derde Turijnse treffer alsnog, waardoor Barcelona voor het eerst sinds oktober 2000 in twee opeenvolgende Champions League-uitwedstrijden drie treffers om de oren heeft gekregen. Giorgio Chiellini won na een klein uur spelen bij een hoekschop het kopduel van Javier Mascherano en knikte via de verre paal raak: 3-0. De verdediger maakte pas zijn tweede Champions League-doelpunt en zijn eerste sinds oktober 2009, toen hij tot scoren kwam in het duel met Maccabi Haifa. De goal betekende overigens ook dat Barcelona dit seizoen al meer Champions League-doelpunten heeft geïncasseerd (twaalf) dan in zes van de zeven voorgaande toernooiedities. Luis Enrique kon dan ook concluderen dat zijn ingreep in de rust weinig had opgeleverd.

De trainer van Barcelona had Jérémy Mathieu vervangen door André Gomes, maar de nederlaag viel na de pauze dus alleen nog maar hoger uit. In het eerste kwartier na de pauze kregen Higuaín (tweemaal), Messi en Sami Khedira kansen om te scoren, maar het was dus Chiellini die op het scorebord verscheen. Het duel speelde zich in de twintig minuten na de 3-0 voornamelijk op het middenveld af en Barcelona had grote moeite om tot grote kansen te komen. Alleen Luis Suárez zorgde nog voor enige dreiging; de Uruguayaan schoot naast. Neymar claimde ook nog recht te hebben op een strafschop na een handsbal van Chiellini, maar de bal ging niet op de stip en daardoor bleef het bij 3-0. Barcelona moet nu hopen op eenzelfde wederopstanding als die tegen Paris Saint-Germain.