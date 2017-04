Spelersgroep Dortmund stond doodsangsten uit: ‘We doken naar de grond’

Borussia Dortmund en AS Monaco zullen elkaar woensdagavond alsnog treffen in de kwartfinales van de Champions League. Het duel werd dinsdag afgelast nadat een drietal explosies afging bij de spelersbus van die Borussen. Volgens doelman Roman Bürki stond de spelersgroep van coach Thomas Tüchel doodsangsten uit.

"Er was een enorme knal te horen toen de bus de hoofdstraat opreed. Een regelrechte explosie. Na de knal doken we allemaal naar de grond; we wisten niet of er meer knallen zouden volgen”, vertelt Bürki geschokt in gesprek met het Zwitserse medium Blick.

De keeper zat tijdens het voorval achter Marc Bartra, die als enige inzittende verwondingen opliep bij de explosie. Bartra liep door glasscherven snijwonden op aan zijn arm en werd uit voorzorg naar het ziekenhuis afgevoerd, zo liet Dortmund reeds weten via de officiële kanalen. Daar is Bartra geopereerd.