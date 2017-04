Watzke: ‘We zijn geschokt, maar alle ‘Borussen’ staan nu samen’

Het Champions League-duel tussen Borussia Dortmund en AS Monaco werd dinsdagavond afgelast, nadat een drietal explosies afging bij de spelersbus van de Duitse club. Algemeen directeur Hans-Joachim Watzke heeft als een van de eerste betrokkenen gereageerd op de gebeurtenissen. "We zijn geschokt."

"Er heeft een explosie plaatsgevonden in de buurt van de spelersbus, vlak nadat de selectie wegreed van het hotel", laat de beleidsmaker van Dortmund weten aan diverse Duitse media. "Marc Bartra is daarbij gewond geraakt aan zijn hand en uit voorzorg naar het ziekenhuis afgevoerd. Op dit moment weten we niet meer."

Woensdagavond zullen Dortmund en Monaco om 18:45 uur alsnog aan de aftrap verschijnen in het Signal Iduna Park. "Zo vindt er geen overlapping plaats met de wedstrijd van Bayern München tegen Real Madrid. Bovendien kan Monaco nog dezelfde avond terug naar huis. Voor hen wacht komend weekeinde ook weer een wedstrijd", licht Watzke toe.

Watzke heeft tot slot lovende woorden over voor de aanhang van Dortmund. "Ik wil onze fans graag een compliment maken. Ze hebben het nieuws goed tot zich genomen. De ploeg is momenteel in shock, maar we moeten dit goed verwerken en morgen een prestatie neerzetten. Op momenten zoals deze staan alle Borussen samen."