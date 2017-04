‘Het is niet te geloven hoeveel slechter Feyenoord wordt als hij invalt’

Renato Tapia komt dit seizoen bij Feyenoord nauwelijks voor in de plannen van trainer Giovanni van Bronckhorst. De Peruviaanse middenvelder verscheen in de competitie pas éénmaal aan de aftrap en volgens columnist Sjoerd Mossou is dat veelzeggend over de breedte van de selectie van de koploper.

"Ik vind het bijna sneu om Tapia elke keer af te branden, maar het is niet te geloven hoeveel slechter het elftal wordt als hij invalt", zegt Mossou in het voetbalpraatprogramma Natafelen van FOX Sports. De opinieschrijver acht de selecties van titelconcurrenten Ajax en PSV sterker dan die van Feyenoord. "Dat is geen hogere wiskunde. Dat zie je helemaal in de breedte, bij elke wissel worden ze minder."

Feyenoord geniet met nog vier duels op het programma een voorsprong van één punt op Ajax. Volgens Mossou is de druk enorm in Rotterdam. "Dat weet je als je regelmatig bij Feyenoord komt. Die hele stad drukt op de club als het ware. Dat kun je niet allemaal buiten de deur houden. Dat is heel erg moeilijk, want die jongens lopen elke dag op straat en komen dat letterlijk tegen. Dat is iets wat echt bij Feyenoord hoort, wat ook een extra druk op die titelstrijd legt."