‘We zijn veilig in het stadion, maar dit gevoel is vreselijk’

De voetbalwereld werd dinsdagavond opgeschrikt door explosies bij de spelersbus van Borussia Dortmund. De Duitse club was onderweg naar het Signal Iduna Park voor het Champions League-duel met AS Monaco toen een drietal explosies afging. Monaco-doelman Danijel Subasic heeft geschrokken gereageerd op de gebeurtenissen in Duitsland.

"Ik leef nog, alles gaat goed. We zitten nu in de kleedkamer", laat de Kroatische keeper desgevraagd weten aan 24sata. "We waren onderweg naar het stadion toen trainer Leonardo Jardim ons vertelde dat het duel afgelast was, omdat een speler van Dortmund (Marc Bartra, red.) gewond was geraakt bij een explosie."

"We zijn veilig in het stadion, maar dit gevoel is vreselijk", vervolgt Subasic. "In plaats van het veld te betreden voor een Champions League-wedstrijd, zitten we stil in de kleedkamer en denken we aan de gevolgen van deze gebeurtenis. Ik weet niet of en wanneer de wedstrijd door zal gaan, maar dat is momenteel van minder belang. Ik hoop dat het goed gaat met Bartra en eventueel andere gewonden." Inmiddels is besloten dat het duel woensdagavond alsnog gespeeld zal worden.