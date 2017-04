Borussia Dortmund-Monaco na drie explosies bij spelersbus afgelast

De wedstrijd tussen Borussia Dortmund en AS Monaco is afgelast. Aanleiding is een drietal explosies dat eerder op de avond afging bij de spelersbus van de thuisploeg. Verdediger Marc Bartra liep door glasscherven snijwonden op aan zijn arm, maar heeft aan de Spaanse pers inmiddels laten weten verder ongedeerd te zijn.

Het duel, dat in het kader van de kwartfinale van de Champions League wordt afgewerkt, zal nu op woensdagavond om 18.45 uur gespeeld worden. De selectie van trainer Thomas Tuchel was op weg van het spelershotel naar het Signal Iduna Park toen zij werd opgeschrikt door een paar flinke knallen. Het is nog onduidelijk of het gaat om ‘bommen’ of vuurwerk.

Nadat het nieuws over de explosies doordrong tot de supporters in het stadion, staken de fans van Monaco de tegenstander een hart onder de riem door in koor ‘Dortmund, Dortmund’ te zingen. Of Bartra woensdagavond overigens in actie kan komen voor die Borussen, is nog onduidelijk.