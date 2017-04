‘Vorig jaar hikten we lang tegen de titel aan, maar de situaties komen overeen’

Sparta Rotterdam dreigt na één seizoen in de Eredivisie alweer af te glijden naar de Jupiler League. De Rotterdammers promoveerden vorig jaar rechtstreeks naar de hoogste afdeling, maar staan er momenteel uiterst penibel voor. Met nog vier competitieduels op het programma bedraagt de voorsprong op nummer zeventien Roda JC Kerkrade slechts één punt.

"We hebben thuis een fotoboek van het kampioensfeest. Dat ligt op de wc en daar kom ik ook wel eens", geeft coach Alex Pastoor toe in gesprek met FOX Sports. "Dan kijk je er af en toe in. Het veld stond vol en alles wat er gebeurde was dat er in een hoek van het stadion een fiets was omgevallen. Die ze na afloop wel weer recht hebben gezet, maar dat was het enige incident."

Volgens Pastoor is de huidige situatie van Sparta vergelijkbaar met die van vorig seizoen. "Toen hadden we voor deze datum drie, vier weken die heel spannend waren, omdat we tegen het kampioenschap aanhikten en het maar niet afmaakten", geeft de oefenmeester aan. "Nu is het op een andere manier spannend, maar het is iets dat eigenlijk wel overeenkomt."

Aanvoerder Michel Breuer stelt in gesprek met hetzelfde medium dat de Kasteelclub er alles aan is gelegen handhaving zo snel mogelijk veilig te stellen. "Iedereen wil liever in de Eredivisie spelen dan in de Jupiler League. Er is een mooiere ambiance, mooiere tegenstanders. De resultaten waren vorig jaar natuurlijk beter, je werd kampioen. Dat brengt positivisme met zich mee, maar ik speel toch liever in de Eredivisie", aldus de verdediger.