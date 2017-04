Explosief gaat af bij spelersbus van Dortmund; ‘Bartra raakt gewond’

De selectie van Borussia Dortmund is in aanloop naar het Champions League-duel van dinsdagavond met AS Monaco opgeschrikt door een explosie, zo melden diverse Duitse media. Verdediger Marc Bartra zou daarbij gewond zijn geraakt.

De selectie van coach Thomas Tüchel was op weg naar het Signal Iduna Park toen een explosief afging op een kleine tien kilometer afstand van het stadion. De plaatselijke politie heeft de explosie via Twitter reeds bevestigd en Dortmund heeft via datzelfde medium aangegeven dat één persoon daarbij gewond zou zijn geraakt.

Volgens BILD zou het gaan om verdediger Bartra. De Spanjaard zou onderweg naar het ziekenhuis zijn. Het is vooralsnog onduidelijk of de wedstrijd die voor vanavond op het programma staat doorgang zal vinden, al heeft Dortmund inmiddels wel via Twitter bekendgemaakt dat de spelers in veiligheid zijn en dat de fans in en rondom het stadion evenmin hoeven te vrezen.