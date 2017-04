‘Het maken van doelpunten is niet genoeg, Balotelli moet harder werken’

Mario Balotelli is de laatste weken op schot. De Italiaan scoorde viermaal in zijn laatste vier wedstrijden voor OGC Nice, maar coach Lucien Favre is desondanks niet helemaal tevreden over zijn aanvalsleider.

"In het huidige voetbal is het maken van alleen doelpunten niet genoeg", laat de Duitse oefenmeester van Nice optekenen door Tagesspiegel. "Hij moet meer en betere loopacties maken. Bovendien moet hij harder werken als hij op lange termijn het respect van zijn teamgenoten wil verdienen."

"Mario is een leuke jongen, we kunnen het goed met elkaar vinden", vervolgt Favre. "Je moet echter onderscheid maken tussen Mario als persoon en Mario als voetballer. Als persoon is hij een rolmodel en als voetballer helpen zijn goals ons natuurlijk. De laatste tijd speelt hij ook erg goed", besluit de keuzeheer complimenteus.