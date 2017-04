KNVB schuift werknemer door en heeft opvolger van Jorritsma binnen

De KNVB heeft een nieuwe teammanager gevonden. De voetbalbond maakt dinsdagavond bekend dat de 48-jarige Fernando Arrabal de taken van Hans Jorritsma per 1 december overneemt.

Arrabal werkt sinds 2001 bij de KNVB en is sinds 2006 de teammanager van Jong Oranje. Hij coördineert daarnaast het teammanagement van de nationale jeugdselecties en maakt nu dus ‘promotie’ naar het hoogste keurkorps van interim-bondscoach Fred Grim.

“De komende periode staat voor Arrabal in het teken van het inwerken in zijn nieuwe functie bij Oranje”, meldt de KNVB in een persbericht. Danny Blind liet de mogelijkheid aanvankelijk open om Jorritsma ook tijdens het WK bij de spelersgroep te blijven betrekken, maar Jorritsma kon met de KNVB geen overeenstemming bereiken over de voorwaarden voor een extra half jaar.