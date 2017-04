Van Breukelen steunt Feyenoord: ‘Eigenlijk kan ik dit niet zeggen’

Koploper Feyenoord voelt de hete adem van naaste belager Ajax in de nek, maar de Rotterdammers liggen nog altijd op titelkoers. Met nog vier competitiewedstrijden voor de boeg bedraagt de voorsprong op de Amsterdamse aartsrivaal één punt. Feyenoord weet zich in het competitieslot in elk geval gesteund door Hans van Breukelen.

"In mijn rol kan ik dit niet zeggen, maar ik doe het toch. Eric Gudde en Martin van Geel, wat hebben die niet allemaal over zich heen gekregen. Ze zijn op een schandalige wijze behandeld. Daarom gun ik het Feyenoord", vertelt de technisch directeur van de KNVB in gesprek met de NOS. "En voor Dirk Kuyt."

Van Breukelen is ondertussen als beleidsmaker van de KNVB naarstig op zoek naar een opvolger voor de onlangs ontslagen Danny Blind. De oud-doelman geeft de voorkeur niet per se aan een bondscoach met een langetermijnvisie. "Bij het Nederlands elftal moet je een ding doen: presteren. Bouwen aan het Nederlands elftal, met alle respect, dat vind ik niet het idee", aldus Van Breukelen.