‘Hij heeft nooit verzwegen dat hij eerste keeper bij PSV wil worden’

Remko Pasveer staat alweer bijna drie jaar onder contract bij PSV, maar de doelman is in die tijd niet verder gekomen dan een handvol wedstrijden voor de Eindhovenaren. Wat de toekomst precies zal brengen voor de 33-jarige sluitpost is nog niet duidelijk, al is hij, ondanks geruchten over een transfer naar sc Heerenveen, niet per se uit op een vertrek bij de regerend landskampioen.

“Ik heb het verhaal over Heerenveen inderdaad gelezen, maar wij hebben hier formeel niets over gehoord”, vertelt zijn zaakwaarnemer Karel Jansen aan het Algemeen Dagblad. “Het is op dit moment erg vroeg, maar Remko heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag eerste keeper bij PSV wil worden. Deze zomer zal duidelijk worden wat de plannen van PSV en Jeroen Zoet zijn en hoe het dan verder gaat.”

Zoet wordt de laatste tijd steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een transfer en zou er aankomende zomer weleens voor kunnen kiezen om een buitenlands avontuur aan te gaan. De kans lijkt echter aanwezig dat PSV in dat geval voor een nieuwe keeper gaat, of Hidde Jurjus doorschuift naar de nummer één-positie. Pasveer staat nog tot 2018 onder contract in Eindhoven.