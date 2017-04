FC Twente weigert geld Munsterman: ‘Die 2,1 miljoen accepteerden ze wel’

Joop Munsterman wilde de opbrengsten van zijn, deze week verschijnende, boek Rood Bloed aan de Stichting FC Twente Vrouwen schenken, maar de club steekt hier vooralsnog een stokje voor. De Tukkers weigeren het bedrag te aanvaarden, waardoor de oud-voorzitter op zoek gaat naar ‘een nader te bepalen doel in Twente’.

Munsterman zelf toont zich hier teleurgesteld over: “Ik wilde het graag schenken aan de Stichting FC Twente Vrouwen. Later ben ik teruggebeld: De club stelt dat niet op prijs. Ze willen het niet hebben”, vertelt hij aan TC/Tubantia. “Ik vind dat heel teleurstellend. Ik geef het liefste aan mijn eigen club. Tsja, die andere 2,1 miljoen van mij pakte FC Twente wel aan”, doelt hij op een eerder verstrekte lening aan Twente die hij later kwijtschold.

Barbara Pisano geeft namens het stichtingsbestuur uitleg waarom Twente het bedrag niet accepteert: “Het bestuur heeft inderdaad aangegeven hiervan af te zien. De reden is dat het bestuurlijk handelen, tijdens de bestuursperiode van de heer Munsterman, momenteel nog onderwerp van onderzoek is.”