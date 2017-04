NAC verlengt met ‘de Indiaan’: ‘Prachtig dat de club zo tevreden is’

NAC Breda heeft het contract van hoofdtrainer Stijn Vreven met één seizoen verlengd, zo meldt de club op zijn website. Bovendien is er in de verbintenis een optie voor nog één seizoen opgenomen. De Belg werd eerder dit seizoen in Breda aangesteld als opvolger van de ontslagen Marinus Dijkhuizen.

In eerste instantie tekende Vreven tot het einde van het huidige seizoen bij NAC. Het hing al een tijdje in de lucht dat de Belg zijn verbintenis in Breda zou gaan verlengen, maar de kogel is nu dus door de kerk. “Prachtig dat de club zo tevreden is met mijn manier van werken dat er is besloten om met elkaar verder te gaan, ongeacht het eindresultaat dit seizoen”, zegt Vreven op de website van NAC. Hij werkte eerder bij in België bij Esperanza Neerpelt, Dessel Sport, Lommel United en Waasland-Beveren.

“Dat zegt wel iets over de werkwijze bij deze club en de lange termijn visie waar we met elkaar in geloven. Toch ligt de focus bij ons als staf en de spelersgroep, zeker op dit moment, op de korte termijn”, vervolgt de Belgische oefenmeester. “We moeten zorgen dat we ons, liefst met een zo goed mogelijke uitgangspositie, plaatsen voor de play-offs en dat wij ons goed voorbereiden om te pieken op het moment dat het er echt om gaat. Alles staat de komende tijd in het teken van de strijd om promotie naar de Eredivisie.”

Ook Hans Smulders, technisch directeur bij NAC, is blij met de contractverlenging van Vreven. “Stijn heeft de afgelopen maanden bewezen dat wij met hem de juiste trainer in huis hebben gehaald. Hij beschikt over goede leiderschapskwaliteiten om de jonge spelersgroep verder te ontwikkelen en om ze te motiveren om optimaal te presteren. Er bestaat bij ons dan ook geen enkele twijfel dat hij ook op de lange termijn de ideale man is om onze doelstellingen te verwezenlijken.”