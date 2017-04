‘Barça is nog steeds beter, maar wij hebben nu twee jaar extra ervaring’

Gianluigi Buffon stond op 6 juni 2015 tussen de palen in het Olympisch Stadion van Berlijn toen Juventus de Champions League-finale met 1-3 verloor van Barcelona en de Italiaan maakt zich op voor een nieuwe ontmoeting met de Catalanen. Gigi verwacht dat Barça nog steeds de favoriet is, maar stelt ook dat Juventus een stuk wijzer is geworden sinds de eindstrijd van twee jaar terug.