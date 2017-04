‘PSV wilde me graag hebben en alles lag klaar, maar NEC liet me niet gaan’

Al op zijn dertigste zette Romano Denneboom een punt achter zijn profloopbaan. De eenmalig international speelde voor sc Heerenveen, Willem II, NEC, FC Twente, Sparta en Arminia Bielefeld, waarna hij bij de amateurs terechtkwam. De afgelopen jaren droeg hij het shirt van het Delftse DHC, waar hij komende zomer vertrekt.

Het scheelde echter niet veel, of Denneboom had voor PSV gespeeld. “PSV benaderde toen mijn zaakwaarnemer, dat was natuurlijk op het laatste moment. Ze wilden me erg graag hebben en alles lag al klaar, maar NEC liet mij uiteindelijk niet gaan”, zegt de aanvaller in gesprek met VICE Sports. “Dat was een tikkie voor mij, want er lag een behoorlijk contract voor me klaar. Volgens mij ben ik toen drie dagen niet op de club geweest, ik moest het even een plekje geven.”

Op 23-jarige leeftijd werd Denneboom opgeroepen voor Oranje. “Het was even schakelen, het tempootje op de training lag net iets hoger. En ik had toen zelf een Toyota van de club, en daar stonden natuurlijk wel wat mooiere auto’s op een rijtje. Dat is wel een verschil, die spelers waren een stapje verder in hun carrière”, stelt Denneboom, die vindt dat hij niet alles uit zijn loopbaan gehaald heeft. “Dat sowieso niet, maar ik ben wel gewoon mezelf gebleven. Als ik me anders had voorgedaan, had ik waarschijnlijk langer kunnen voetballen, maar dan was ik een ander persoon geweest.”