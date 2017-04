‘Toen ik Van Gaal aanstelde, verklaarde iedereen mij ook voor gek’

De laatste tijd is er veel kritiek op Bert van Oostveen. De voormalig directeur betaald voetbal beaamt dat de KNVB op dit moment op een lastige periode zit en dat het achteraf geen goede beslissing was om Guus Hiddink en later Danny Blind aan te stellen als bondscoach. Hij wijst erop de KNVB in 2014 een andere weg in is geslagen, wat tijd kost.

“De KNVB zit in een lastige periode. Toen ik opstapte als directeur betaald voetbal is mijn beoogde opvolger (Gijs de Jong, red.) het niet geworden. In mijn optiek was hij er klaar voor. Hij is het nog niet geworden. Maar er is wel een impasse aan het ontstaan. En dat doet me wel zeer”, zegt Van Oostveen tegenover BNR. “Ik begrijp goed dat er eerst naar de structuur wordt gekeken en dan pas naar de poppetjes.”

“Het had sneller gemogen, maar het is goed dat de discussie echt goed plaatsvindt”, vervolgt de huidige secretaris-generaal van de KNVB. Hij noemt de sportieve staat van het Nederlandse voetbal ‘zorgelijk’. “Het is niet voor niets dat we in 2014 zeiden dat we met elkaar moesten toewerken naar de toekomst. We hebben het symposium gehad en dat is omgezet in nieuw beleid. Dat kost tijd.”

Als directeur betaald voetbal was Van Oostveen verantwoordelijk voor de aanstelling van Guus Hiddink en later Danny Blind als bondscoach. Achteraf vindt hij dit geen goede keuze. “Maar toen ik Louis van Gaal in 2012 aanstelde als bondscoach, verklaarde iedereen mij ook voor gek. Het kan verkeren, zeker in het voetbal. Van Gaal is een van de beste bondscoaches.”