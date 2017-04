‘Barça is favoriet, maar moet oppassen voor de oude garde van Juve’

Barcelona treft dinsdagavond Juventus in de kwartfinale van de Champions League en het is niet de eerste keer dat de twee grootmachten tegenover elkaar staan in het miljardenbal. De Catalanen waren in 2015 te sterk voor La Vecchia Signora in de finale en Xavi denkt nog steeds met veel plezier terug aan de eindstrijd, die meteen zijn laatste wedstrijd voor Barcelona werd.

“Het is een prachtige herinnering, om mijn laatste wedstrijd met Barça te winnen en die prijs te pakken, ongelooflijk. Om in een Champions League-finale te kunnen spelen, ook al was het maar voor tien minuten, is onvergetelijk”, vertelt hij aan Marca. “Wij zijn sindsdien niet veel veranderd. Zij hebben er spelers als Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala, Mario Mandzukic en Dani Alves bij gekregen. Ze hebben het middenveld ook drastisch veranderd, aangezien spelers als Andrea Pirlo, Arturo Vidal en Paul Pogba er niet meer zijn.”

“Meer dan de speelstijl, ligt hun kracht in die drie verdedigers en de backs. Dat maakt het moeilijk om hoog druk te zetten. Maar je moet je aanpassen, Barça heeft alle middelen en Luis Enrique is tactisch uitstekend. Juve heeft nog steeds een geweldige groep met Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli en Giorgio Chiellini. En dan hebben ze ook nog Gianluigi Buffon. De oude garde achterin is erg belangrijk en ze bijten voorin ook van zich af.”

“Ik zie Barcelona als de favoriet. Een doelpunt maken is altijd van levensbelang in een knockout-wedstrijd, maar beide wedstrijden zullen even belangrijk worden. Het zou me verbazen als een van beide teams het in de eerste wedstrijd al weet te beslissen”, sluit Xavi af.