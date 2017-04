FC Utrecht breekt contract open: ‘Hij heeft kwaliteiten die schaars zijn'

FC Utrecht heeft het contract van Nick Venema opengebroken, zo meldt de club op zijn website. De achttienjarige aanvaller lag nog anderhalf jaar vast in de Domstad, maar zijn verbintenis is nu verlengd tot medio 2020. Venema maakte dit seizoen zijn debuut in het eerste elftal van FC Utrecht, in de thuiswedstrijd tegen PSV.

De jonge spits speelt de laatste tijd geregeld bij Jong FC Utrecht, dat in de Jupiler League uitkomt. Dit seizoen speelde hij elf wedstrijden bij de beloften van de Utrechters, waarin hij vijf keer scoorde. Sinds 2014 speelt Venema in de jeugdopleiding van FC Utrecht. Afgelopen weken heeft trainer Erik ten Hag voor Venema ook een plek in de wedstrijdselectie van het eerste elftal. Dat resulteerde in twee korte invalbeurten tegen PSV en ADO Den Haag.

“Nick maakt een goede ontwikkeling door en hij heeft specifieke kwaliteiten die schaars zijn op de velden”, zegt technisch manager en trainer Erik ten Hag op de website van FC Utrecht. “De technische staf kijkt ernaar uit de komende seizoenen met Nick te werken aan zijn ontwikkeling tot volwaardig selectielid.”