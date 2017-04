Atlético maakt borst nat: ‘Hij is een van de beste rechtsbuitens’

Atlético Madrid mikt op het halen van de halve finale van de Champions League en zal om dat te bereiken af moeten rekenen met Leicester City. The Foxes maken in eigen land een teleurstellend seizoen door, maar verrassen tot nu toe vriend en vijand in het miljardenbal. Filipe Luís staat woensdagavond tegenover Riyad Mahrez en weet dat hij zijn borst vast nat kan maken.

“Hij is een van de beste rechtsbuitens van dit moment, dus het gaat niet eenvoudig worden. Zeker omdat hij negentig minuten op rechts blijft, zal ik erg geconcentreerd moeten blijven om hem af te stoppen”, vertelt de Braziliaan in gesprek met de Daily Mirror. “Een van de beste spelers waar ik ooit mee samen, en tegen, heb gespeeld is Eden Hazard. Toen ik met hem samenspeelde bij Chelsea was hij briljant”

“Als hij wil, kan hij de nieuwe Hazard worden. Dus het zal een enorme uitdaging voor mij worden”, gaat Luís verder. De back ziet overigens nog meer overeenkomsten tussen Leicester en het Chelsea-elftal waar hij twee jaar geleden voor speelde: “Jamie Vardy doet me denken aan Diego Costa, hij gaat voor elke bal. Hij probeert de lange ballen in de ploeg te houden en hij probeert ook in de ruimtes tussen de linies op te duiken. Daarnaast is hij ook goed in de lucht.”