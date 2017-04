Eredivisieclub meldt zich voor Oss-topscorer: ‘De CL zit er niet meer in'

Tom Boere maakt dit seizoen indruk bij FC Oss. De spits scoorde tot dusver al 32 keer in de Jupiler League, waarmee hij met afstand topscorer is van de competitie. De eerste Eredivisieclub heeft zich al concreet gemeld in Oss, maar Boere wil niet verklappen om welke club het gaat.

Boere staat nog een jaar onder contract bij FC Oss. “De club en ik hebben wel naar elkaar uitgesproken dat het mooi zou zijn als we allebei een stap kunnen zetten: ik naar een mooie club en zij gaan er financieel op vooruit”, zegt de spits in gesprek met de NOS. “Vroeger droomde ik van de Champions League. Dat zit er niet meer in, denk ik. Maar je weet het nooit. Er zijn veel mooie avonturen die ik zou kunnen aangaan. Duitsland, Engeland en Spanje. Dat zijn de landen waar veel voetballers van dromen.”

“Waar mijn toekomst ligt, weet ik nog niet. Daar houdt momenteel vooral mijn zaakwaarnemer zich mee bezig”, vervolgt de ex-speler van Ajax, AA Gent en FC Eindhoven zijn verhaal. “Alles lukt dit seizoen en dat geeft rust in mijn koppie. Ik kan blijven scoren. Vroeger werd ik sneller ongeduldig en onrustig als ik een wedstrijd niet scoorde. Dat negatieve is nu verleden tijd. Ik probeer daar rustig onder te blijven, want ik ken ook de andere kant van de medaille. Zoals toen ik geblesseerd was en weinig speelde. Nu maak ik doelpunten, maar als ik straks niet scoor, is het opeens helemaal niks meer.”