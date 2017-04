Locadia kan voor Curaçao kiezen: ‘Het is op dit moment niet aan de orde’

Voorlopig maakte Jürgen Locadia nog niet zijn debuut in het Nederlands elftal, wat betekent dat hij nog kan kiezen voor een interlandcarrière voor Curaçao. De afgelopen jaren maakten meerdere Nederlandse spelers de keuze om voor de nationale ploeg van het eiland uit te komen. Volgens de PSV-aanvaller is dat voor hem nog niet aan de orde.

“Ik heb er via via wel wat over gehoord, maar ik ben niet persoonlijk benaderd door de bondscoach en ik heb ook geen direct contact met de bond gehad. Het is op dit moment niet aan de orde”, zegt Locadia in gesprek met De PSV Supporter. De aanvaller speelde in het verleden wel voor de jeugdelftallen van de KNVB.

Afgelopen jaren zag hij Oranje veranderen. Locadia bekeek de verloren oefenwedstrijd tegen Italië. “In balbezit ging het nog goed, maar er konden weinig kansen gecreëerd worden. Het is in ieder geval niet meer het Nederlands elftal van Ruud van Nistelrooij en Robin van Persie.”