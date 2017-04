‘Voor mij is het op dit moment lastig bij Ajax, de anderen draaien super’

Heiko Westermann werd afgelopen zomer voor de broodnodige ervaring door Ajax opgepikt, maar de Duitser zal zich tot nu toe wat anders voorgesteld hebben van zijn eerste seizoen in de Eredivisie. Westermann komt nauwelijks aan spelen toe in Amsterdam en moet het vooral doen met een rol in de marge. Hij snapt echter ook wel dat Peter Bosz momenteel voor andere spelers kiest.

“Voor mij is het op dit moment lastig. De anderen draaien super en dan is er voor de trainer geen noodzaak om iets te veranderen”, vertelt hij in gesprek met het Duitse persbureau DPA. Westermann had graag meer gespeeld: “Maar welke trainer gaat nu alles wisselen als een op elkaar ingespeelde ploeg alles wint? Hoe dan ook beschouw ik mijn periode in Amsterdam als een waardevolle ervaring.”

“Ik maak kennis met de Ajax-school en train samen met veel jonge talenten. Daar kan ik wel wat mee”, gaat hij verder. Westermann staat nog tot 2018 onder contract in de Amsterdam ArenA en is, ondanks het gebrek aan speeltijd, niet per se uit op een vertrek: “Ik heb ook een gezin en kan niet ieder jaar gaan verkassen. Mijn kinderen hebben hier ook hun vriendjes.”