‘Ik denk dat er maar één boodschap is voor Feyenoord: afschermen van alles’

De voorsprong van Feyenoord in de titelstrijd is bijna helemaal verdampt. De Rotterdammers hebben nog maar één punt voorsprong op Ajax, met nog vier wedstrijden te gaan. Volgens John de Wolf moet de ploeg van Giovanni van Bronckhorst zich nu voor iedere wedstrijd afschermen van de buitenwereld.

“Ik denk dat er maar één boodschap is: afschermen van alles. Gewoon iedere wedstrijd op trainingskamp gaan, bij elkaar en die vier wedstrijden tot een goed einde brengen”, stelt De Wolf in het programma Peptalk van Ziggo Sport. De oud-speler van de Rotterdammers verwacht komende zondag al een lastige wedstrijd. “Ik heb FC Utrecht afgelopen twee weken gezien en dat wort geen appeltje-eitje. Dat is een aardige ploeg, met een systeem waar Feyenoord niet graag tegen speelt.”

Rick Karsdorp ontbreekt de komende wedstrijden bij Feyenoord en dat is een aderlating voor de Rotterdammers, zo zegt De Wolf. “Dat is wel een kracht die je mist. Terence Kongolo en Karsdorp of Bart Nieuwkoop en Miquel Nelom.. Dat scheelt ook veel qua snelheid en intelligentie. Dat weegt ook mee in de laatste weken."