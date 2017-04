Ontslag Bauza betekent slecht nieuws voor Oranje

Voorlopig geeft Manchester United de strijd om Thomas Müller niet op. Hij staat zelf wel open voor een stap naar de Premier League, maar moet the Red Devils wel meer dan tachtig miljoen euro kosten. (Diverse Engelse media)

De trainer van Sevilla is de voornaamste kandidaat om de ontslagen Edgardo Bauza op te volgen als bondscoach van Argentinië.

De andere grote naam die bij het Argentijnse nationale elftal wordt genoemd is die van Diego Simeone. De coach van Atlético Madrid wordt gezien als Sampaoli’s grootste concurrent voor de positie. (Diverse Argentijnse media)

Bayern München piekert er niet over om Robert Lewandowski te verkopen. Karl-Heinz Rummenigge zegt dat Real Madrid weet dat de Poolse spits voorlopig niet te koop zal zijn. (AS)