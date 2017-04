‘Het vertrouwen van Bosz is er wel, maar van Ajax nog niet’

Nick Viergever maakt een goed seizoen door waarin hij onder Peter Bosz is uitgegroeid tot een onbetwiste basiskracht bij Ajax. De verdediger, die onlangs werd geselecteerd voor het Nederlands elftal, weet echter nog niet precies waar hij aan toe is wat betreft zijn toekomst op de lange termijn. De 27-jarige Viergever staat nog tot 2018 onder contract in Amsterdam en heeft vooralsnog geen nieuwe aanbieding ontvangen.

“Het vertrouwen van de trainer is er wel, van de club nog niet. Tenminste, niet in de vorm van een mogelijk nieuw contract. Ik wacht wel af”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. Viergever richt zich daarom volledig op de ontknoping van het seizoen, waarin Ajax met kansen op de titel en winst in de Europa League nog alles heeft om voor te spelen: “We zijn de eerste volle week uitstekend doorgekomen. Waar we tegen Feyenoord en AZ ook goed begonnen, maar niet ruim afstand namen, was dat in Nijmegen wel het geval. Daardoor konden we de wedstrijd na rust zonder al te veel moeite uitspelen.”

Kenny Tete bevindt zich ongeveer in dezelfde positie als Viergever. De back, die dit seizoen genoegen moet nemen met een rol op de bank, wil graag bij Ajax blijven en heeft ook nog niets gehoord over zijn tot 2018 doorlopende verbintenis. Directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft Joël Veltman al wel een voorstel voor een verlenging voorgelegd, terwijl hij druk onderhandelt met André Onana over een nieuw contract en hoger salaris.