‘Lazio gaat Hoedt belonen met nieuw langlopend contract’

Lazio gaat het contract van Wesley Hoedt openbreken, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De Nederlandse verdediger tekent volgens de krant binnenkort een nieuw contract dat hem tot 2022 aan de Romeinse club verbindt. Hoedt maakte onlangs zijn debuut voor het Nederlands elftal, in de met 2-0 verloren wedstrijd tegen Bulgarije.

Het is een resultaat van de ontwikkeling die de verdediger in de Italiaanse hoofdstad doormaakt. In de zomer van 2015 maakte Hoedt transfervrij de overstap van AZ naar Lazio. In de afgelopen twee jaar kreeg de verdediger in de Rome geregeld een basisplaats. Tot dusver speelde Hoedt 55 wedstrijden in het shirt van i Biancocelesti.

Voorlopig is men bij Lazio dus tevreden over de ontwikkeling van Hoedt en dat wil de club snel belonen. Het huidige contract van de verdediger loopt tot 2019. De nieuwe verbintenis zou Hoedt drie jaar langer aan de Romeinse club verbinden.