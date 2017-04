‘Belgische politie plukte Nainggolan onder invloed van de weg’

In België is de nodige ophef ontstaan rond Rajda Nainggolan. De middenvelder van AS Roma is volgens Het Nieuwsblad na de interland tussen België en Griekenland (1-1) het nachtleven ingedoken. Op de terugweg is Nainggolan door de politie onder invloed van de weg geplukt, iets wat hij zelf overigens in alle toonaarden ontkent.

De Belgische krant baseert zich op bronnen bij de politie. Nainggolan bezocht een discotheek in Sint-Niklaas, wat iets onder Antwerpen ligt. Iets na zeven uur ’s ochtends haalden agenten de middenvelder van de weg. Uit de alcoholtest bleek dat Nainggolan twee promille alcohol in zijn bloed had. Hij moest direct zijn rijbewijs inleveren en kreeg een boete van twaalfhonderd euro.

Enkele uren daarna stapte Nainggolan met de Belgische nationale ploeg in het vliegtuig richting Rusland, waar de Rode Duivels een oefenwedstrijd speelden. Volgens de middenvelder is er niets waar van dit verhaal. “Allemaal bullshit. Niet ik, maar een vriend van mij is tegengehouden. Ik zat er gewoon naast en heb niet moeten blazen”, reageert Nainggolan.