Qatar moet flink snijden in WK-begroting en schrapt bouw stadions

Over vijf jaar staat het WK in Qatar op het programma. Het is echter onzeker of het oliestaatje het in 2022 wel voor elkaar krijgt om het toernooi te organiseren. Qatar kampt met economische problemen door de dalende gas- en olieprijzen en kan daardoor maar acht van de geplande twaalf stadions bouwen.

Qatar was van plan om het toernooi in twaalf stadions te laten spelen, maar dit aantal is teruggebracht tot acht. De FIFA moet hier echter nog wel akkoord mee gaan. Er worden zeven nieuwe stadions gebouwd, één bestaand stadion wordt gerenoveerd. De begroting van het toernooi is met zo’n veertig tot vijftig procent teruggebracht. Hassan Al Thawadi, woordvoerder van het organisatiecomité, heeft laten weten dat het niks te maken heeft met de economische problemen in het land.

Het is desondanks geen geheim dat Qatar niet meer over oneindige bergen met geld beschikt, door de dalende gas- en olieprijzen. Voor het eerst stevent het oliestaatje op een begrotingstekort af. De financiële situatie is echt niet helemaal transparant, want er bestaat geen parlement dat de begroting controleert omdat Qatar een absolute monarchie is.

“We wilden ervoor zorgen dat er een financiële basis was met betrekking tot de infrastructuur voor het WK. Daarom hebben we vroeg een budget gemaakt, waarbij het plan was om deze te verkleinen aangezien de markt en het project steeds duidelijker zouden worden. We kunnen nu dus het definitieve plaatje in kaart brengen”, laat Al Thawadi weten tegenover CNN.