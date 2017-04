Ajax kon supertalent niet behouden: ‘Hij lijkt een beetje op Alexis Sánchez’

In 2013 werkten Brian Tevreden en Donyell Malen nog samen bij Ajax, maar inmiddels zijn ze allebei actief in Engeland. Tevreden is technisch directeur bij Reading, terwijl Malen nu bijna twee jaar bij Arsenal speelt. In 2015 verliet de achttienjarige spits Ajax om bij the Gunners aan de slag te gaan.

Bij Ajax Onder-14 was Tevreden de trainer van Malen. Twee jaar later besloot het talent naar Arsenal te vertrekken. “Er waren geruchten dat hij naar Arsenal zou gaan. We waren teleurgesteld, omdat we veel energie in hem hadden gestoken. Maar het was zijn beslissing en ik neem hem niks kwalijk. Je kan het op twee manieren bekijken: voor Ajax is het negatief, maar voor hem is het goed om naar een ander land met een andere manier van spelen te gaan”, zegt Tevreden in gesprek met Football.London.

“Ik sprak in die periode met Wim Jonk, destijds hoofd jeugdopleidingen bij Ajax. Ik wilde dat hij zou blijven, maar Donyell had al in zijn hoofd dat hij naar Arsenal ging. Hij is een speler met potentie”, vervolgt de technisch directeur van Reading. “Het is moeilijk om hem te beschrijven. Als ik hem moet vergelijken met een speler in de Premier League, lijkt hij een beetje op Alexis Sánchez. Hij is relatief klein, snel en sterk, ook al is hij niet de grootste spits. Overigens kan hij ook als aanvallende middenvelder of als buitenspeler spelen, hij is multifunctioneel.”

“Als hij doet wat Arsenal wil, zal hij een topspits worden. Hij is nu achttien jaar oud, dus dat zal steeds dichterbij komen. Het is aan hem, hij heeft de potentie. Het is een mentale kwestie, denk ik. Hij moet sterk zijn en in zichzelf geloven”, besluit Tevreden. Malen speelt zijn wedstrijden dit seizoen vooral bij de beloften van Arsenal.