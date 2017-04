Vechtersbaas vindt na ontslag bij Stuttgart nieuwe club in Bundesliga

Kevin Grosskreutz vervolgt zijn carrière bij Darmstadt 98. De rechtsback werd begin maart nog ontslagen door VfB Stuttgart nadat hij negatief in het nieuws was gekomen met verschillende incidenten. Zo raakte hij betrokken bij een vechtpartij in een bar. Met Darmstadt hoopt hij degradatie uit de Bundesliga te voorkomen, al lijkt dat een onmogelijke taak.

De 28-jarige verdediger tekent een contract tot de zomer van 2019 bij de hekkensluiter van de Duitse competitie. Dat meldt Darmstadt dinsdag op de clubwebsite. Zijn terugkeer in het voetbal is enigszins verrassend te noemen. Tijdens de persconferentie na zijn ontslag bij Stuttgart gaf hij nog aan dat hij voorlopig niets meer met het profvoetbal te maken wilde hebben.

“Ik ben ontzettend blij en trots dat we erin zijn geslaagd een speler als Kevin Grosskreutz vast hebben weten te leggen”, zegt trainer Tornsten Frings op de clubwebsite. “Kevin neemt een schat aan ervaring mee, is wereldkampioen en heeft in gesprekken laten merken dat hij klaar is voor een nieuwe uitdaging.” Darmstadt staat stijf onderaan met een gat van dertien punten op Ingolstadt.